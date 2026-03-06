"Укрзалізниця" втричі збільшила доходи від здачі в оренду своїх площ

"Укрзалізниця" у 2025 році подвоїла площі під оренду на вокзалах та збільшила доходи від них утричі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"У 2025 році "Укрзалізниця" збільшила на 1 783 кв. м площі на вокзалах, що перебувають в оренді. Завдяки цьому на вокзалах з'явилися сучасні та корисні сервіси, а компанія отримує майже 4 млн грн додаткових надходжень щомісяця", – йдеться в повідомленні.

В УЗ підкреслили, що завдяки торгам у системі "Прозорро.Продажі" середня орендна ставка на вокзалах у 2025 році зросла на 44% — до 1651 грн за кв. м.

Йдеться, що найбільші темпи зростання доходів від оренди продемонстрували вокзали Ужгорода, Рівного та Львова.

Як інформує УЗ, лідером за обсягом площ під орендою традиційно залишається головний вокзал країни — Київ-Пасажирський. У 2025 році їх обсяг становив 1,46 тис. кв. м, що у 2,1 раза більше, ніж роком раніше.

Саме на вокзалі Київ-Пасажирський у 2025 році відкрилося найбільше нових об'єктів – тут з'явилися новий лаунж, заклади харчування, магазини, фудкорти, кав'ярні та крамниця квітів. Нові сервіси також відкривалися й на інших вокзалах країни.

"Укрзалізниця" планує і надалі збільшувати площі під оренду на вокзалах та нарощувати надходження від них.

"Вже найближчим часом нові локації з'являться і на залізничному вокзалі Одеси, де триває розвиток комерційної інфраструктури для пасажирів", – повідомляє перевізник.

Нагадаємо:

Уряд виділив 16 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на фінансування державного замовлення на залізничні пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні у 2026 році.