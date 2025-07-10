"Укрзализныця" планирует в этом году сократить персонал

АО "Укрзалізниця" планирует в 2025-м сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей.

Об этом пишет Forbes Ukraine.

"Укрзалізниця" в 2025-м тратит на сотрудников 52% дохода. 2,7 млрд грн чистого убытка в прошлом году побуждают крупнейшего работодателя страны к оптимизации. Под угрозой увольнения четверть административного штата УЗ", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, с начала года в УЗ уже стартовала программа "Железная эффективность". Компания должна сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей до конца года", - пишет Forbes Ukraine со ссылкой на СЕО УЗ Александра Перцовского.

По его словам, УЗ предлагает офисным работникам идти "ближе к колесам", где наоборот нехватка кадров. В прошлом году компанию покинули более 9000 человек - больше всего среди украинских компаний. Дефицит проводников, машинистов, ремонтников - 20%.

"Чтобы иметь моральное право объяснять людям непопулярные оптимизационные решения, надо начинать с головы", - объясняет Перцовский. Оптимизация началась с наиболее неэффективных подразделений, говорит он. Это - административные департаменты, вес которых снизился из-за цифровизации.

Также в УЗ много промежуточных звеньев менеджмента, дублирования управленческих функций, которые будут пересмотрены, говорит Перцовский. Часть обслуживающих департаментов центрального аппарата УЗ сокращают до 50% штата, говорит Forbes Ukraine собеседник из среднего менеджмента компании на правах анонимности из-за сенситивности темы.

Расходы на персонал занимают около 52% от общих расходов УЗ, в прошлом году они выросли почти на 14% - до 51,8 млрд грн, по данным консолидированной отчетности компании.

Это превышает темпы роста доходов. В 2024-м доход УЗ вырос на 11% - до 104,1 млрд грн. В прошлом году УЗ получила 2,75 млрд грн убытка по сравнению с 4,9 млрд грн прибыли в 2023-м.

За первый квартал 2025-го выручка УЗ сократилась на 22%, до 20,9 млрд грн по сравнению с результатами прошлогодних января-марта. Чистый убыток вырос до 6,7 млрд грн.

Среди ключевых причин падения доходов - резкое падение грузовых перевозок, основного источника финансовой стабильности УЗ. В прошлом году компания перевезла 174,9 млн т грузов, но к концу 2025 года их объем может упасть до 165 млн т, прогнозируют в УЗ. Это 50% от результата 2021-го.

Помимо оптимизации персонала, УЗ избавляется от непрофильных активов, рассчитывает на поддержку госбюджета для закупки вагонов и подвижного состава и правительства - в повышении грузовых тарифов.

В начале декабря УЗ предложила повысить стоимость перевозок для всех классов грузов сразу на 37% с 1 февраля 2025 года. Однозначной поддержки КМУ предложение УЗ пока не получило, бизнес его раскритиковал. Финансовый план УЗ на 2025 год не утвержден, - говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил для АО "Укрзализныця" более 4,3 млрд грн на обеспечение бесперебойных железнодорожных перевозок из зоны боевых действий и других социально значимых перевозок.

До того совместно с Министерством развития общин и территорий Украины "Укрзализныця" обратилась к премьер-министру Украины относительно согласования возмещения убытков от пассажирских перевозок, осуществленных в прифронтовых районах.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям и улучшению ликвидности.

В июле 2026 года общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов для бесперебойных железнодорожных перевозок и послевоенного восстановления.