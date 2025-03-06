УЗ отримає акумуляторні маневрові тягачі: тендер виграла болгарська компанія

"Укрзалізниця" отримає 10 сучасних акумуляторних маневрових тягачів завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

УЗ придбала тягачі в рамках реалізації спільного проєкту з ЄБРР.

Міжнародний тендер провели на платформі банку. Його було оголошено влітку 2024 року. Переможцем стала болгарська компанія Express Service OOD, з нею вже укладено контракт.

Крім тягачів "Укрзалізниця" отримає запасні частини для проведення їх планового обслуговування впродовж гарантійного періоду.

Вартість контракту становить 6,02 млн євро.

"Раніше Укрзалізниця не мала аналогічної сучасної техніки. Використовуватимуться тягачі для допоміжних операцій у локомотивних депо та на контейнерних терміналах компанії", - йдеться в повідомленні.

Перші тягачі прибудуть у третьому кварталі цього року, а вся партія — до кінця 2026 року.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" цього року запустить повноцінну роботу "Локомотивної компанії", до якої увійдуть локомотивні депо УЗ.