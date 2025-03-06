УЗ получит аккумуляторные маневровые тягачи: тендер выиграла болгарская компания

"Укрзализныця" получит 10 современных аккумуляторных маневровых тягачей благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

УЗ приобрела тягачи в рамках реализации совместного проекта с ЕБРР.

Международный тендер провели на платформе банка. Он был объявлен летом 2024 года. Победителем стала болгарская компания Express Service OOD, с ней уже заключен контракт.

Кроме тягачей "Укрзалізниця" получит запасные части для проведения их планового обслуживания в течение гарантийного периода.

Стоимость контракта составляет 6,02 млн евро.

"Ранее Укрзализныця не имела аналогичной современной техники. Будут использоваться тягачи для вспомогательных операций в локомотивных депо и на контейнерных терминалах компании", - говорится в сообщении.

Первые тягачи прибудут в третьем квартале этого года, а вся партия - до конца 2026 года.

Напомним:

"Укрзализныця" в этом году запустит полноценную работу "Локомотивной компании", в которую войдут локомотивные депо УЗ.