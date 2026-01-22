"Укрзалізниця" отримала рейки для прокладання "оксамитової колії"

"Укрзалізниця" отримала з Японії дві тисячі тонн високотехнологічних рейок, які підуть на прокладання безстикових шляхів, так званої "оксамитової колії".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Укрзалізниця" отримала 2 тисячі тонн високотехнологічних рейок Р-65 від провідного японського виробника Nippon Steel. До кінця січня до України надійде ще тисяча тонн рейок", – говориться у повідомленні.

Разом із рейками залізничники використовують сучасне обладнання для зварювання та термічного з'єднання стиків. Це дозволяє створювати "оксамитову колію" — безстикові шляхи, які служать довше, а поїзди ними рухаються значно плавніше, повідомило міністерство.

Міністерство зазначає, що до повномасштабної війни рейки виготовлялися на металургійному комбінаті "Азовсталь". Наразі власне виробництво рейок в Україні повністю відсутнє, тож така поставка є необхідною та вирішальною для функціонування української залізниці.

"Це стало можливим завдяки системній взаємодії та успішним домовленостям із японськими партнерами у межах Третьої фази Програми екстреного відновлення", – говориться у повідомленні.

Загалом від початку повномасштабної війни Японія уже надала Укрзалізниці майже 25 тис. тонн рейок, що дозволило оновити понад 193 км колій на п'яти напрямках: Львівської, Південно-Західної, Придніпровської, Південної та Одеської залізниць. Завдяки новій поставці буде полагоджено або оновлено додаткові понад 30 км колій.

"225 км оновлених колій — це як відстань із Києва до Вінниці або зі Львова до Рівного. Завдяки підтримці JICA цей шлях тепер відповідає світовим стандартам якості та безпеки, забезпечуючи стійкість залізниці на роки вперед", – зазначає Мінрозвитку.

Залізничники раніше також отримали від Японії 24 одиниці сучасної будівельної та вантажно-розвантажувальної техніки марок Komatsu, Toyota та Sonalika, з них 22 одиниці — колійна техніка.

"Поставлена техніка, а саме колісні екскаватори, навантажувачі та бульдозери, вже напрацювала понад 13 тисяч мотогодин на аварійно-відновлювальних роботах", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" та австрійська компанія-виробник Voestalpine Rail Technology GmbH підписали угоду на постачання ще 10 тисяч тонн рейок, яких вистачить для ремонту 80 км колії.

Французький концерн Alstom та "Укрзалізниця" домовились про постачання в Україну 55 сучасних вантажних локомотивів на суму 475 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Україна збирається закупити 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва.

Раніше "Укрзалізниця" отримала нову партію техніки в межах програми модернізації. Майже п'ять років техніка для малої механізації не закуповувалась.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує протестувати технологію автоматичної зміни ширини колії для вантажних вагонів. На першому етапі проводитимуть дослідження з двома вагонами, на другому – сформує поїзд.