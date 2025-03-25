"Укрзалізниця" приєднує додаткові вагони до низки поїздів: які напрямки

"Укрзалізниця" оперативно включає додаткові вагони в низку поїздів, що відправляються з Києва 25 березня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що додатковими вагонами будуть поповнені такі поїзди:

№7/8 Київ - Чернівці, відправляється з Києва о 20:13, прибуває в Чернівці о 7:59; зворотно з Чернівців відправляється о 19:12 і прибуває до Києва о 7:02.

№27/28 Київ - Чоп, відправляється з Києва о 19:57 та прибуває до Чопа о 7:50. В зворотному напрямку, з Чопа, поїзд відправляється о 22:38 і прибуває до Києва о 10:01.

№29/30 Київ - Ужгород, відправляється з Києва о 19:26, прибуває до Ужгорода о 7:38. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 18:55, в Київ прибуває о 7:10.

№81/82 Київ - Ужгород, відправлятиметься з Києва о 18:30, прибуватиме в Ужгород об 11:20. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 16:12, до Києва прибуватиме о 9:04.

№137/138 Київ - Івано-Франківськ, відправлятиметься з Києва в 23:00, прибуватиме до Івано-Франківська о 9:51. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 21:50, в Київ притуватиме о 9:18.

Продаж квитків на всі рейси відкритий в касах "Укрзалізниці".

Нагадаємо:

Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Ключова система продажу квитків "Укрзалізниці", на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.

Команди "Укрзалізниці", партнерів та провідних експертів продовжують нон-стоп відновлення онлайн-сервісів.

В касах "Укрзалізниці" продаж квитків на всі поїзди, в тому числі міжнародні, здійснюється виключно на найближчі дві доби: 25 і 26 березня.