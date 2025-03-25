Каси "Укрзалізниці" працюють в посиленому режимі, відновлення онлайн-сервісів триває

Команди "Укрзалізниці", партнерів та провідних експертів продовжують нон-стоп відновлення онлайн-сервісів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"У безпечному середовищі розгорнуто резервну інфраструктуру, підготовлено всі компоненти безпосередньо для перезапуску з резервних копій критичних систем, триває ретельна діагностика бекапів та ідентифікація всіх потенційно шкідливих елементів. Відновлюються складні зв'язки між різними системами", – йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що каси на всіх вокзалах продовжують працювати в посиленому режимі з розширеними графіками. Наприклад, у Києві 24 березня було відкрито 18 кас замість звичних 8. Всі поїзди продовжують рух чітко за графіком.

Нагадаємо:

Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Ключова система продажу квитків "Укрзалізниці", на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.