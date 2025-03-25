В касах "Укрзалізниці" квитки на всі поїзди продають виключно на 25 і 26 березня

В касах "Укрзалізниці" продаж квитків на всі поїзди, в тому числі міжнародні, здійснюється виключно на найближчі дві доби: 25 і 26 березня.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

За їхньою інформацією, наразі на найбільших вокзалах країни черги в каси не перевищують 10 осіб на одного касира, в Києві, враховуючи найбільший пасажиропотік в країні, кількість пасажирів в черзі сягає 15-20 осіб.

Для пасажирів, які прийшли купити квитки, на вокзалах в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові організували безкоштовний чай та воду.

"На найбільших вокзалах працюють помічники — вокзальні "янголи", їх легко знайти завдяки помаранчевому одягу. Вони проконсультують і нададуть необхідну допомогу за потреби", – зазначили в УЗ.

В компанії нагадали, що квитки в касах пріоритетно продають військовим, літнім людям та пасажирам з дітьми.

Також наголосили, що поїзди рухаються за графіком.

Нагадаємо:

Онлайн-системи "Укрзалізниці" у неділю 23 березня зазнали масштабної таргетованої кібератаки: відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується.

Ключова система продажу квитків "Укрзалізниці", на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність.

Команди "Укрзалізниці", партнерів та провідних експертів продовжують нон-стоп відновлення онлайн-сервісів.