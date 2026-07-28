Укрпошта розгорнула мережу внутрішніх поштоматів у 15 регіонах

Укрпошта встановила комірки швидкої видачі у 15 областях України: наразі встановлено 376 із запланованих 600 комірок, сім із десяти посилок клієнти отримують без очікування у черзі.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

"Національний поштовий оператор продовжує масштабувати новий формат обслуговування — комірки швидкої видачі. Це внутрішні поштомати, які розміщують безпосередньо у відділеннях Укрпошти", – говориться у повідомленні.

Наразі проєкт охоплює вже 15 областей, де встановлено 376 із запланованих 600 комірок.

Мета рішення — розвантажити операторів і ліквідувати черги за рахунок самообслуговування саме у відділеннях, завдяки чому вже зараз 7 із 10 посилок клієнти отримують без очікування, зазначає Укрпошта.

Попри зовнішню схожість із традиційними вуличними терміналами, новий формат має принципові конструктивні та логістичні відмінності, зазначає поштовий оператор.

Система ще на етапі сортування визначає відповідні відправлення і направляє їх напряму в комірку, оминаючи стелажі зберігання оператора.

Класичний зовнішній поштомат — це автономна точка у житловому кварталі чи біля ТРЦ, яка зазвичай доступна цілодобово. Комірки швидкої видачі працюють виключно всередині відділень, тому їхній графік прив'язаний до годин роботи конкретної філії.

Новий сервіс вже працює у 15 регіонах України: у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Києві, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Сумах та Чернігові.

Відвідувач оминає загальну чергу, біля комірки вводить SMS-код і забирає відправлення без залучення працівника пошти.

Компанія нагадує, що повністю автоматизувала свої сортувальні хаби по всій країні, створивши інфраструктуру з потенційною потужністю обробки до 3 млн відправлень на добу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Укрпошта розширює мережу комірок швидкої видачі: внутрішні поштомати встановили у Львівській та Івано-Франківській областях, надалі їх встановлять у відділеннях ще у трьох регіонах України.

Раніше повідомлялося, що у чотирьох обласних центрах країни АТ "Укрпошта" запустила роботу поштоматів для швидкого обслуговування клієнтів.

У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі, "Укрпошта" збільшила плани: планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

"Укрпошта" повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.