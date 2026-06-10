"Укрпошта" планує встановити додатково 600 комірок швидкої видачі

У зв'язку з успішним стартом проєкту з видачі посилок через комірки швидкої видачі, "Укрпошта" збільшила плани: планує встановити вже не 400, а 600 внутрішніх поштоматів.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

Майже 72% посилок у відділеннях Києва та області, де тестують комірки швидкої видачі, клієнти забрали без звернення до оператора.

За два місяці новий формат дозволив отримати понад 24 тисячі відправлень без очікування в загальній черзі, зазначено у повідомленні.

"Укрпошта" підбила перші підсумки роботи комірок, які з квітня працюють у 121 відділенні столиці та Київщини.

За цей час сюди надійшло понад 33,9 тис. посилок, і 71,8% з них клієнти забрали самостійно.

За словами генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, з початку пілотного проєкту із внутрішніми поштоматами, скарг на черги стало суттєво менше.

"Менше часу в черзі — більше часу для власних справ і більше можливостей для працівників обслуговувати тих, кому потрібна допомога для сплати комунальних послуг, отримання пенсій та інших послуг", — зазначив він.

Комірки швидкої видачі розташовані всередині відділень і працюють за їхнім графіком.

Частину посилок, за доставку яких клієнти вже сплатили, система автоматично спрямовує туди, а клієнт отримує SMS із кодом доступу, щоб самостійно відкрити секцію. Традиційне обслуговування через оператора також залишається доступним.

У зв'язку з таким успішним стартом проєкту, "Укрпошта" збільшила плани, й планує встановити вже не 400, а 600 комірок швидкої видачі.

Також новий формат вже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам'янському, Кропивницькому та Кривому Розі. У планах далі – Одеса, Вінниця й інші міста.

Паралельно компанія має на меті налаштувати більше 1000 класичних зовнішніх поштоматів по всій країні до кінця року, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

"Укрпошта" повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.

"Укрпошта" запустила доставку в поштомати без доплат і додала в застосунок управління відправленнями: перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 з'являться в Одесі цього місяця.

"Укрпошта" повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень.