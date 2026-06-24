"Укрпошта" запустила поштомати у ще чотирьох обласних центрах

24 червня у чотирьох обласних центрах країни АТ "Укрпошта" запустила роботу поштоматів для швидкого обслуговування клієнтів.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Новий сервіс запустять в Одесі, Миколаєві, Вінниці та Хмельницькому.

"Укрпошта" вже встановила 277 поштоматів із 600 запланованих на першому етапі.

Окрім зазначених регіонів, вони вже працюють у Києві та області (122 відділення), Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому. Цього тижня планують почати їх встановлення у Львові та Івано-Франківську.

Нагадаємо:

Національний банк (НБУ) застосував до АТ "Укрпошта" заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 2 544 900 грн за порушення вимог законодавства України.

Вранці 23 червня Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його упродовж п'яти днів.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що рішення НБУ про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку.

Крім того, Смілянський додав, що має намір через суди "наздоганяти" виконавців і, за його словами, замовників цього рішення, а також звернувся з прямим попередженням до голови Нацбанку Андрія Пишного.