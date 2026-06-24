Нацбанк пропонує розділити "Укрпошту" на дві компанії

Заступник голови Національного банку (НБУ) Дмитро Олійник вважає, що фінансовий напрям "Укрпошти" було б доцільно передати окремій юридичній особі, яка могла б звернутися до Нацбанку по ліцензію.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ця компанія, за моїми відчуттями, на горизонті дев'яти місяців може дійсно отримати ліцензію з фінансової інклюзії, якщо буде діяти в межах законодавства", – зазначив Олійник на брифінгу для журналістів.

Водночас НБУ ніколи не ухвалював рішень про видачу або відмову у видачі банківської ліцензії "Укрпошті", адже компанія ще не подавала документів на її отримання.

Також Нацбанк готовий консультувати Міністерство розвитку громад та територій щодо структури такого бізнесу.

Крім того, в регуляторі категорично заперечили будь-які твердження про особистий характер рішення щодо звільнення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

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Нагадаємо:

Вранці 23 червня Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав компанію відсторонити його упродовж п'яти днів.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що рішення НБУ про його невідповідність вимогам професійної придатності є спробою поставити на паузу створення поштового банку.

Крім того, Смілянський додав, що має намір через суди "наздоганяти" виконавців і, за його словами, замовників цього рішення, а також звернувся з прямим попередженням до голови Нацбанку Андрія Пишного.