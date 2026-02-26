"Укрпошта" виставила на аукціон 20 об'єктів вартістю понад 200 мільйонів

"Укрпошта" виставила на аукціони на Прозорро.Продажі 20 невикористовуваних об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. кв. м, стартова ціна яких понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що продаються об'єкти, які більше не використовуємо в операційній діяльності, від маленького приміщення в селі на Закарпатті до колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. кв. м.

За його словами, очікується:

– економія на утриманні цих об'єктів та сплаті податків понад 3 мільйони гривень,

– прибуток від продажу в десятках мільйонів гривень, який піде на інвестиції в "Укрпошту".

Смілянський підкреслив, що ці об'єкти не можна віддати, надати, подарувати, передати громаді, бізнесу, тому що ці активи входять у капітал утвореного державою акціонерного товариства, і єдиний законний спосіб передачі цього майна – продаж.

"Кошти, які будуть отримані від продажу, згідно з рішенням акціонера Укрпошти Міністерства розвитку громад та територій, одразу будуть спрямовані на інвестиції в основні фонди. І таким чином одні активи (які не приносять користі) будуть замінені на інші НОВІ активи, які будуть генерувати прибуток (нові авто, поштомати, сортувальні лінії тощо)", – зазначив він.

Нагадаємо:

"Укрпошта" завершила другий аукціон на Прозорро.Продажі з продажу 716 одиниць списаного транспорту радянського та пострадянського періоду та отримала 9 мільйонів гривень.