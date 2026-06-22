Розкрадання на ремонтах реабілітаційного центру для ветеранів: п’ятьом особам вручили підозри

Поліція за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомила про підозру п'ятьом особам, причетним до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи у Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр "Циблі".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція України.

За даними слідства, у 2024 році організатор схеми спільно з посадовими особами державних і приватних підприємств налагодив механізм привласнення коштів під час будівельних та ремонтних робіт у центрі, де проходять лікування та реабілітацію ветерани війни.

Йдеться про встановлення огорожі, капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу та модернізацію теплових і водопровідних мереж, зазначає прокуратура.

Для незаконного отримання коштів до офіційних документів вносили недостовірні відомості щодо вартості матеріалів, обсягів виконаних робіт, використання техніки та кількості працівників. У такий спосіб вартість робіт штучно завищували, а надмірно сплачені бюджетні кошти виводили та легалізовували через підконтрольні структури.

За попередніми оцінками, державі завдано понад два мільйона гривень збитків.

Крім того, організатор схеми - директор державного підприємства фіктивно працевлаштував двох інших підозрюваних для отримання ними бронювання, зазначає прокуратура.

Серед підозрюваних: директор державного підприємства, колишній керівник медичного закладу, керівник приватного товариства, фізична особа-підприємець та колишній посадовець підприємства-підрядника.

Залежно від ролі їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а організатору схеми також – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

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