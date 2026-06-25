У Харкові купили чотири сосни майже за 4 мільйони гривень

Харківська міська рада закупила чотири сосни майже по 1 мільйоні гривень кожна, журналісти стверджують, що ціни могли бути завищеними.

Про це йдеться у розслідуванні Харківського антикорупційного центру (ХАЦ) та Ґвара.

Харківська міська рада у 2025 році почала тендер на закупівлю 4 італійських сосен "Пінеа". Тендер виграла приватна компанія ТОВ "Кузнецов ландшафтна студія" ( KLS), хоча інший підрядник пропонував меншу вартість закупівлі.

Конкурент переможця, ТОВ "Голландські троянди", відмовився від участі у конкурсі, бо не знав про усі умови тендеру.

Три куплені міськрадою сосни "пінія" коштували кожна по 973 000 гривні (з ПДВ), четверта – 876 500 грн.

Директор з розвитку KLS Станіслав Кузнецов пояснив високу вартість тим, що сосни закуповували у німецькому розсаднику. За його словами, у ціну входили доставка, посадка, система фіксації дерев і ПДВ.

Також він зазначив, що місце висадки розташоване над метрополітеном, тому потребувало спеціально підготовлених дерев із компактною кореневою системою. Такі сосни вирощують 20-30 років, багаторазово пересаджуючи для формування стійкого коріння.

Керівник іншого учасника тендеру, ТОВ "Голландські троянди", захищає KLS, стверджуючи, що дерева треба було возити окремими машинами, що зумовлює високу вартість закупівлі.

Водночас журналісти зʼясували, що вартість дерев, які продали Харкову за мільйон гривень, – у розсадникуа в Німеччині коштує приблизно 3000 євро, "накладні" витрати (транспортування, роботи із "загортання" ґрунтового кома та висадка на місці) — ще орієнтовно стільки ж.

Журналісти із посиланням на співрозмовника серед ландшафтних дизайнерів стверджують, що закупівля мала коштувати не більше 300 тисяч гривень.

Співрозмовник ХАЦ серед ландшафтних дизайнерів повідомив, що такі дерева зазвичай не везуть окремими машинами, їх вантажать у фури гуртом, по 3-4 штуки.

"За прайсом одного з німецьких розплідників Харків міг купити чотири сосни "пінія" за 19 000 євро, другого — за 22 000 євро. Наше місто заплатило таку ціну за одне дерево", – зазначили журналісти.

"Кузнецов ландшафтна студія" давно "працює" з Харківською міськрадою і не раз вигравав тендери з бюджетними коштами.

Від початку великої війни Харків витратив з бюджету на дерева щонайменше 18 млн грн.

А KLS отримало з цього 13,6 млн грн. Ще 3,3 млн грн це ТОВ отримало в рамках трьох договорів з благоустрою зелених зон міста. Загалом – 17 млн грн бюджетних коштів, тобто більшу частку на зелених насадженнях.

Нагадаємо:

На Харківщині правоохоронці викрили підприємця-депутата, який взяв на зберігання комунальне обладнання вартістю понад 14,5 млн грн і намагався привласнити його, стверджучи, що воно було знищено внаслідок збройної агресії РФ.