Українському бізнесу радять готуватися до жорсткої конкуренції в ЄС: інакше - зметуть

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен радить Україні звертати увагу на економічні критерії Євросоюзу для вступу і готувати свій бізнес до конкуренції на внутрішньому ринку ЄС.

Про це дипломат заявив на форумі "Крізь реформи до зірок", передає Укрінформ.

Міккельсен закликав звертати увагу не лише на політичні Копенгагенські критерії ЄС, він уточнив, що економічні вимоги по суті кажуть, що країна-кандидат на вступ має витримувати конкуренцію на внутрішньому ринку Євросоюзу.

"На велетенському ринку на майже 300 мільйонів людей в усіх секторах точиться запекла конкуренція. І під час попереднього великого розширення ми спостерігали, що не всі нові члени підготували свій приватний сектор до неї", - зазначив він.

Посол навів приклад Польщі, коли після її вступу до ЄС ефективні данські, німецькі і французькі бізнеси у сфері роздрібної торгівлі змели польських рітейлерів з ринку.

"Робіть усе можливе для підготовки вашого приватного сектору до цієї жорсткої конкуренції, з якою він стикнеться. Ми готові допомогти в цьому процесі, який піде Україні на користь", – порадив дипломат.

Міккельсен додав, що перед великим розширенням у 2004 році теж були катастрофічні сценарії, що польські фермери знищать данську аграрну сферу, але зрештою були знайдені рішення для всіх проблемних питань, і вступ нових країн став великим успіхом для Євросоюзу.

Нагадаємо:

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торгівельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024.

Україна втратить в червні-грудні 2025 року близько 800 млн дол. США після відновлення 6 червня квот для української агропродукції, яка потраплятиме в країни Євросоюзу.