ОПК забезпечила третину зростання ВВП у 2024 році – Сметанін

Минулого року одну третю усього зростання внутрішнього валового продукту забезпечила оборонна промисловість України.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу "Українська зброя 2024", передає кореспондент LIGA.net.

У 2024 році зброї та техніки виробили на 9 мільярдів доларів, що втричі більше, аніж у 2023-му. За словами Сметаніна, у торік ВВП України зріс на 3,9%, "оборонка" дала третину з цього росту – 1,27%.

При цьому, він додав, що Оборонний комплекс збільшив свої можливості у сім разів.

"Якщо з 2022 на 2023 роки спроможність української "оборонки" зросла утричі, то у 2024 році вона збільшилася з 3 млрд дол до 20 млрд дол. Мова про здатність ОПК України виготовити озброєння та військової техніки всередині країни на цю суму", – йдеться у повідомленні.

Сметанін до кінця року анонсував спроможність виробити всередині України озброєння і військової техніки на 35 мільярдів доларів.

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Представники ОПК заявляють, що чинна система покарань за затримки в поставках і порушення якості зброї є жорсткою і просять переглянути її.