Російські ФСБшники заявили, що виявили міни на судні, яке прийшло з порту ЄС

Андрій Муравський — 25 травня, 16:12
Російська Федеральна служба безпеки заявила, що на судні, яке прибуло до Росії після зупинки у порту Бельгії, виявили магнітні міни, "виготовлені в одній з країн НАТО".

Про це пише The Moscow Times.

В Росію з Бельгії прибув газовоз "Аррхениус", на борту якого виявили магнітні міни, повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

За даними спецслужби, судно мало завантажитися паливом у порту Усть-Луга і потім вирушити в порт Самсун у Туреччині.

Однак під час перевірки його підводної частини водолази виявили встановлені міни, які були виготовлені "в одній з країн НАТО". Маса вибухівки в кожній з них становила близько 7 кг.

ФСБ запевняє, що установка магнітних мін не могла відбутися в російських територіальних водах.

Газовоз зайшов у порт Усть-Луга 20 травня з запізненням на кілька днів. Капітан судна повідомив слідчим, що перед розвантаженням у бельгійському порту Антверпен газовоз відправили на якорну стоянку, де він перебував "близько півтора доби, нібито через страйк працівників порту".

Російські слідчі органи "проводять комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних до вчинення злочину".

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року в Балтійському морі було пошкоджено чотири підводні кабелі, зафіксовано десятки інцидентів над європейською прибережною інфраструктурою, включаючи прольоти над військовими об'єктами.

