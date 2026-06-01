Швейцарська MSC придбала частку контейнерного терміналу Ставніцера в порту "Південний"

На ринку логістики, нещодавно фіналізовано угоду щодо придбання Mediterranean Shipping Company (MSC), найбільшою контейнерною лінією світу, 51% у Контейнерному терміналі TIS.

Про це повідомляють співрозмовники ЕП на ринку логістики.

Партнерство із MSC - перший прецедент безпосереднього входження глобальної контейнерної лінії у капітал українського контейнерного терміналу.

Сума угоди оцінити важко, проте фахівці вважають, що за останні 10 років у транспортній галузі України угод такого масштабу не було. Експерти, добре ознайомлені із ринком, порівнюють угоду із придбанням французькою групою NJJ Holding компаній Lifecell і Datagroup-Volia.

Mediterranean Shipping Company (MSC) - швейцарська сімейна компанія, заснована у 1970 році. Окрім контейнерних перевезень, MSC розвиває портову інфраструктуру, мережу inland-логістики та інвестує у залізничні й авіаперевезення. Компанія оперує флотом із понад тисячі суден загальною місткістю понад 7 млн TEU та здійснює заходи у 500 портів у 155 країнах світу.

TIS — найбільший порт України за обсягами вантажообігу. Заснована у 1994 році Олексієм Ставніцером сімейна компанія управляє шістьма спеціалізованими морськими терміналами, а також має розгалужену залізничну інфраструктуру і власний буксирний флот. TIS працює у акваторії порту Південний на Одещині.

Нагадаємо:

31 березня Чорноморський морський порт успішно провів перший в Україні аукціон з продажу послуг перевантаження через Prozorro.Продажі.