Українські зброярі за рік взяли п’ять мільярдів гривень пільгових кредитів

За рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу отримали 80 кредитів на майже п'ять мільярдів гривень.

Про це інформує "Урядовий портал".

Наразі ще 16 заявок від оборонних підприємств на суму майже 700 млн грн погоджено до видачі. Також 52 заявки на понад 4 млрд грн перебувають на різних стадіях розгляду, зазначено у повідомленні.

Програма доступного кредитування реалізується спільно Міністерством оборони України, Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та українськими банками-партнерами.

Вона має забезпечити підприємствам ОПК швидкий доступ до фінансових ресурсів для розширення виробництва.

Виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для покращення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати до 100 млн грн на оборотний капітал терміном до 3 років та до 500 млн грн на інвестиційні проекти – до 5 років.

Відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава, зазначено у повідомленні. Кредити надають банки-партнери програми, наразі участь у програмі беруть п'ять банків, що відповідають безпековим критеріям.

"Кредитні кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю нового обладнання та комплектуючих, розширення операційної діяльності, а також підтримку розробок нових зразків озброєння й військової техніки та їхнього запуску у серійне виробництво", – пише "Урядовий портал".

За словами ззаступника Міністра оборони України Ганни Гвоздяр, це дієвий інструмент підтримки, який допомагає нашим виробникам швидше масштабуватися й переходити від розробки до серійного виробництва.

"Держава створює умови, щоб сектор ОПК безперебійно виконував два важливі завдання – забезпечував більше українського озброєння для Сил безпеки й оборони та формував сталу оборонну економіку", – зазначила вона.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запускають грантовий конкурс Brave1 для рішень у сфері штучного інтелекту.

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

Уряд дозволив Фонду розвитку інновацій закуповувати спеціальні інноваційні технології, зокрема робототехніку, безпілотні системи тощо без застосування процедур закупівель, визначених законодавством.