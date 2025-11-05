Українські заводи нарощують переробку цукрових буряків

Українські цукрові заводи нарощують переробку цукрових буряків. Галузь долає виклики війни та економічні коливання, а оновлена торговельна угода між Україною та Євросоюзом дозволяє експортувати більше цукру, зазначають у комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради Україн.

"За даними Вінницької обласної військової адміністрації, цукрові заводи Вінниччини, на які надійшло близько 1 млн тонн цукросировини, переробили 940 тис. тонн буряків", – говориться у повідомленні.

Вироблено 133 тис. тонн цукру (у 1,5 раза більше, ніж на Полтавщині), зазначають у комітеті.

Цукрові буряки викопано на 27 тис. га, це 60% площ, які підлягають збиранню в регіоні. Середня урожайність – 433,7 ц/га, що на 32 ц/га вище минулорічної.

"Водночас, за інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, цукрові заводи Полтавської області станом на 31 жовтня 2025 року переробили 564 тис. тонн буряку і виробили 88 тис. тонн цукру.", – говориться у повідомленні.

"На сьогодні над виготовленням цукру в області працюють 3 цукрових заводи ТОВ "Цукроагропром": філія "Глобинський цукровий завод", філія "Яреськівський цукровий завод" та ВП "Астарта цукор Новооржицьке", – інформують у комітеті.

"Разом з тим, важливим драйвером розвитку цукрової галузі є експорт цукру. Так, за інформацією Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор", Україна отримала можливість експортувати до Європейського Союзу додатково 46 тис. тонн цукру", – говориться у повідомленні.

"Це відбулось завдяки оновленій торговельній угоді між Україною та Європейським Союзом, що набрала чинності 29 жовтня 2025 року, та яка передбачає збільшення тарифної квоти на білий цукор на 400% – до 100 тис. тонн", – зазначили у комітеті.

У межах досягнутих домовленостей переглянуто розмір квоти на поточний рік, що дозволить українським цукровикам експортувати до ЄС до кінця 2025 року додатково 46 625,8 т білого цукру.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2025 року, цей обсяг буде розподілено між експортерами пропорційно обсягам експорту зазначеної продукції в ЄС протягом січня – травня 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2025 року експорт цукру склав 298 707 тонн на суму 151 940 тис. доларів. У той же період 2024 року вивезли 476 415 тонн цукру на 282 999 тис. доларів. Тож, обсяг експорту за 2025 рік зменшився більш ніж удвічі в тоннах (−177 708 тонн), а виручка від експорту також скоротилась значно (−131 059 тис. доларів).

Ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Як повідомлялося раніше, цього року 27 цукрових заводів України планують виробити 1,5 млн тон продукції. Це менше на 300 тис. тон. порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. тон. Зазначимо також, що цього сезону працюватиме на два заводи менше, ніж минулого.