Китайці відкрили ринок борошна для України

Українські виробники борошна вийдуть на один з найбільших у світі ринків

Голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук підписав угоду з послом КНР в Україні Ма Шенкуньом, яка відкриває експорт українського пшеничного борошна до Китаю.

Про це Ткачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ткачука, підписана угода – це протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог до пшеничного борошна, що експортується з України до Китаю.

"Протокол встановлює чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту - від вирощування пшениці до постачання готової продукції на ринок Китаю.

Йдеться про забезпечення повної простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам, а також постійний державний контроль", – сказав Ткачук.

Перемовини про початок експорту борошна до Китаю вели як мінімум з 2023 року.

Нагадаємо:

Китай, світовий лідер з виробництва дронів, запроваджує нові регуляції щодо їхнього використання – цивільні польоти на дронах в країні стають майже неможливими.