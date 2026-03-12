Екстрений номер 112 в Україні: ЄІБ дає кредит на створення системи

Парламент ратифікував угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо впровадження цифрової служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні – банк надасть кредит на суму 40 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.

Ідеться про проєкт "Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 з урахуванням потреб осіб з інвалідністю".

Ратифікація угоди дозволить створити систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 по всій території України.

"Це забезпечить сталий рівень функціонування екстрених служб відповідно до загальноєвропейських вимог та належну швидкість реагування цих служб на ситуації, які загрожують здоров'ю, життю, майну громадян, довкіллю та громадському порядку", – говориться у повідомленні.

Для фінансування Проєкту Україна в рамках угоди матиме змогу отримати фінансову підтримку у вигляді кредиту на суму 40 млн євро.

Кредит у межах проєкту спрямований на розгортання ІТ-інфраструктури для кол-центрів пункту приймання викликів служби порятунку 112, закупівлю програмного забезпечення для центрів зв'язку, а також відповідних ІТ-ресурсів для підтримки всієї системи та резервного центру зв'язку.

До платформи "112" планується підключити 104 підрозділи оперативно-рятувальних служб: пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підрозділи Національної поліції України, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також аварійні газові служби.

Нагадаємо:

Раніше Керівна рада Ukraine Investment Framework схвалила для України 1,5 мільярда євро, за які Україна модернізує траси, побудує пункти пропуску на західному кордоні, відновить частину зруйнованого житла.

У грудні Україна отримала 83,6 млн євро кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках шести проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури.