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На українських АЗС злетіли ціни на пальне

Віктор Волокіта — 14 січня, 16:02
На українських АЗС злетіли ціни на пальне

З 7 по 14 січня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне на українських АЗС. Залежно від мережі й виду пального його вартість лише за 14 січня зросла на 0,20-2,50 грн/л.

Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

На зростання цін вплинуло підвищення акцизів з 1 січня, гуртових цін на пальне та зниження курсу гривні.

АЗС активно переглядали ціни на дизпальне, акциз на який зріс найбільше. Крім того, суттєвіше зростали і європейські котирування порівняно з бензином на тлі здорожчання нафти.

Так, середня роздрібна ціна на дизельне пальне за тиждень зросла на 65 копійок за літр – до 53,77 грн/л, на бензин А-95 – 21 коп. (до 56,07 грн/л), А-95+ – на 16 коп. (до 59,26 грн/л).

При цьому на АЗС мереж VST, "Укр-Петроль", "Олас", "Автотранс" дизпаливо подорожчало одразу на 2-2,30 гривні за літр.

У мережі "Паралель" ціни на цей вид палива зросли на 1-1,50 грн/л, залежно від регіону. Також на 1 гривню і більше здорожчало пальне в мережах BVS, Marshal, "Кворум", "Фактор", "Укрнафта", Ovis, VostokGaz, ZOG, "Катрал", SUNOIL, Green Wave і RLS.

Бензин найбільше подорожчав на АЗК "Олас" – одразу на 1,49 грн, до 54,99 грн/л.

Мережі BVS, Marshal, "Автотранс", RLS і "Паралель" підвищили ціни на А-95 на 1 гривню за літр, у решти операторів АЗС цей вид пального подорожчав на 40-70 копійок за літр.

Середня вартість автогазу за тиждень зросла на 46 копійок за літр – до 36,28 грн/л. З початку року цей вид пального подорожчав на 90 копійок за літр.

Зокрема, на АЗС "Авантаж" ціни на автогаз зросли на 1,50 грн – до 34,75 грн за літр. На 1-1,24 грн зросла вартість літра автогазу у мережах "Укрнафта", Shell, "Паралель", Motto, Marshal, BVS, "Автотранс", Mango, VST, "Катрал". У решті мереж ціна збільшилася в середньому на 10-83 коп./л.

Читайте також: Мережі АЗС обвалили ціни на пальне, але лише на кілька днів. Що відбувається?

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський у вересні підписав закон про підвищення акцизів на пальне.

У найбільшої мережі автозаправок групи "Приват", до якої входять бренди "Авіас" та ANP, майже зник бензин через відсутність коштів для розрахунку із постачальниками пального.

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На українських АЗС злетіли ціни на пальне
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