Акции украинских компаний стремительно дорожают на фоне новостей о мирных переговорах Трампа

Котировки украинских компаний на международных биржах резко пошли вверх после сообщений о том, что Дональд Трамп начал переговоры о мире с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На Лондонской фондовой бирже (LSE) акции агрохолдинга МХП с начала торгов в четверг до 11:00 по Киеву подскочили на 13,29%, а горнорудной компании Ferrexpo - на 18,06%.

Активный рост наблюдается и на Варшавской бирже. Акции Milkiland прибавили 12,11%, Coal Energy, с остановленными из-за войны шахтами, - 6,79%.

Отмечается, что ценные бумаги крупнейшего производителя сахара в Украине "Астарта" выросли на 5,36%, агрохолдингов "Агротон" и "ИМК", имеющих земли у линии фронта, - на 4,56% и 3,72% соответственно.

Кроме того, акции KSG Agro подорожали на 4,85%, а крупнейшего производителя масла "Кернел" - на 7,91%.

Напомним:

Американский президент Дональд Трамп не назвал Украину равноправным участником переговоров о мире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.