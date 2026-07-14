Українська розвідка зафіксувала "сіру" схему нафтопереробки РФ

Українська воєнна розвідка зафіксувала "сіру" схему переробки російської нафти через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy, 49% акцій якої належать російській держкомпанії "Роснефть".

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України.

"На тлі результативних ударів Сил оборони України по нафтопереробній інфраструктурі держави-агресора та спричиненого ними дефіциту пального кремль активізував "сірі" схеми переробки нафтопродуктів", – зазначили у ГУР.

Українська воєнна розвідка зафіксувала реалізацію однієї з таких схем через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy, 49,13% акцій якої належать російській компанії "Роснефть".

Через це підприємство здійснюється переробка сирих нафтопродуктів із подальшим експортом через мережу "тіньового флоту".

Так, 20 червня 2026 року з нафтобази Nayara Energy вийшов танкер російського "тіньового флоту" AGNI (IMO 9314167) із майже 67,5 тис. тонн нафтопродуктів на борту. Задекларованим місцем призначення судна був сектор на захід від Суецького каналу в районі єгипетського порту Порт-Саїд.

Там на нього очікував інший танкер "тіньового флоту" GARNET (IMO 9577094) для проведення STS-передачі нафтопродуктів.

STS (Ship-to-Ship transfer) — це передача вантажу між двома суднами у відкритому морі, яка в цьому випадку дозволяє замаскувати перевантаження нафтопродуктів з одного танкера на інший, зауважує ГУР.

Перекачування нафтопродуктів з AGNI на GARNET здійснювалося при вимкненій AIS (автоматична ідентифікаційна система), що у разі нештатної ситуації могло призвести до екологічної катастрофи та аварійних інцидентів.

"Після завершення операції, GARNET подав недостовірні дані про вантаж. Зокрема, в AIS було зазначено, що судно йде порожнім (у баласті). Станом на зараз танкер пройшов Гібралтарську протоку. Ймовірними пунктами його призначення є порт "вітіно" у Білому морі або один з портів Балтії", – повідомляє українська розвідка.

Проєкт ГУР МО України War&Sanctions раніше ідентифікував судна AGNI та GARNET як танкери "тіньового флоту" держави-агресора росії.

Танкер AGNI афілійований з індійською компанією GatikShip Management. У 2022–2023 роках ця компанія входила до числа найбільших операторів "тіньового флоту", який забезпечував експорт російської нафти та нафтопродуктів в обхід західних санкцій.

Компанія була найбільшим перевізником викопного палива в інтересах ПАТ "НК "Роснефть", додали у ГУР.

"Через посилену увагу міжнародної спільноти Gatik оперативно переоформила свій флот на пов'язані компанії, зокрема новостворені в Індії та ОАЕ, фактично започаткувавши практику "жонглювання" суднами "тіньового флоту", – зазначено у повідомленні.

Танкер GARNET належить сейшельській компанії ShantalNavigation Corp, афілійований з російським підсанкційнимПАТ "Совкомфлот" через низку пов'язаних компаній, які перебувають під міжнародними санкціями.

ПАТ "Совкомфлот" — найбільша державна судноплавна компанія росії, яка забезпечує морський видобуток вуглеводнів, транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що технічне обслуговування на Reliance Industries Ltd. та Nayara Energy Ltd. сприяло збільшенню обсягів російської сирої нафти у танкерах-накопичувачах — їх обсяг перевищив сім мільйонів барелів по всьому світу.

Раніше президент України ввів санкції щодо 29 морських суден, які є частиною так званого "тіньового флоту" Росії – вони транспортують вантажі для воєнних потреб країни-агресора.