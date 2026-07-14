За 9 діб СБС ЗСУ поцілили у 116 суден "тіньового флоту" – "Мадяр"

За ніч 14 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України пошкодили 5 танкерів, 5 суховантажів та один буксир, а за 9 діб дрони поцілили у 116 суден.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

"Параліч фідерного флоту рф ("курʼєрські" малі та середні 140-метрові плоскодонні танкери по 7000 тонн дедвейтом), як вагомої складової тіньового флоту рф, по суті унеможливлює вивіз на експорт "чорного золота" з баз портової нафтоперевалки та наливайок рф Волго-Донським каналом та Азовським морем до великих танкерів, що не проходять по осадці до нафтотерміналу чи порту", – пояснив командувач СБС ЗСУ.

Такі "танкери-курʼєри" перевантажуються на рейді у Чорному морі. "Також випалювання цих танкерів обмежує доставку дефіцитного бензину у Крим через вузьке горло мілководдя Азовського моря", – зазначив Бровді.

Тож, для транспортування нафти і нафтопродуктів залишаться "дуже небезпечний способ доставки авто- та жд цистернами, котрі теж знаходяться під вогневим контролем Волелюбного Українського Птаху асфальтом чи коліями", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

13 липня повідомлялося, що Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) уразили 15 суден "тіньового флоту" Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксири.

В ніч на 14 липня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили "Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ у Башкортостані.