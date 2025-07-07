Українська авіакомпанія SkyUp поповнила свій флот

Ісландський лоукостер Play передав частину свого парку українській авіакомпанії SkyUp, яка в умовах війни працює з європейських хабів.

Про це повідомляє сайт Аvianews.com.

"Червоні літаки ісландського лоукостера PLAY змінили забарвлення, реєстрацію і тепер виконують польоти для SkyUp – авіакомпанії з українським корінням. Якщо все вдасться, ісландці зможуть врятувати свій бізнес, одночасно допомагаючи українським авіаторам", – говориться у публікації.

"Одразу чотири літаки PLAY вже опинилися або найближчим часом опиняться в розпорядженні української авіакомпанії SkyUp, яка після широкомасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року змушена базуватися за межами рідної країни", – пише сайт.

Сьогодні орендовані в ісландців борти вже виконують регулярні рейси з Кишинева, а також польських і румунських міст.

З десяти літаків, якими володіє авіакомпанія PLAY, шість буде здано в лізинг іншим європейським авіаперевізникам

Авіакомпанія PLAY, яка здійснила свій перший рейс у 2021 році і мала намір з'єднувати Європу і Північну Америку з пересадкою в Рейк'явіку, але амбітна модель не витримала конкуренції. Цієї осені авіакомпанія повністю відмовиться від польотів до Північної Америки.

Також буде скорочено кількість рейсів у міста Північної Європи і фокусується на прямих рейсах з Ісландії за туристичними напрямками в Південній Європі.

"Для SkyUp, яка активно розвиває присутність на ринку ЄС, поки український ринок закритий для польотів, нові літаки від PLAY - можливість посилити свої позиції в Європі. А для PLAY – шанс скоротити витрати і стабілізувати своє фінансове становище", – говориться у публікації.

"Одна авіакомпанія рятується від банкрутства, а інша - від війни. Економіка, авіація і геополітика переплелися найнесподіванішим чином", – пише Аvianews.com.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у квітні українська авіакомпанія SkyUp вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила регулярні польоти.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск програми прямих регулярних рейсів із Кишинева (Молдова) для українців до популярних європейських напрямків.

Минулого року SkyUp підписала договір із угорською Wizz Air, який передбачає залучення трьох літаків разом із командами та технічними фахівцями.