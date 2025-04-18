Авіакомпанія з України відновила регулярні авіарейси з Молдови до Європи

Українська авіакомпанія SkyUp вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила регулярні польоти.

Про це повідомили у пресслужбі SkyUp, передає LIGA.net.

18 квітня перші рейси вирушили з Кишинева (Молдова), де компанія базується, поки закритий повітряний простір, до Парижа та Лісабона.

Польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до 13 міст Європи: Париж, Лісабон, Ніцца, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афіни, Салоніки, Іракліон, Берлін, Прага, Стокгольм.

SkyUp вибрала Кишинів для своєї бази, бо він розташований близько до України, "що робить його логістично зручним і надійним рішенням для організації міжнародних маршрутів".

Нагадаємо:

У грудні 2024 року авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про запуск програми прямих регулярних рейсів із Кишинева (Молдова) для українців до популярних європейських напрямків.