Попит на електромобілі в Україні зростає: найпопулярніші моделі січня
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У січні українці поставили на облік 3637 електромобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Більшість зареєстрованих авто – легкові моделі, яких нарахували 3499. Із них 646 були новими, а 2853 – вживаними. Також за місяць в Україну ввезли 138 комерційних електромобілів, з яких 37 – нові.
Найпопулярніші нові електромобілі січня:
- BYD Song Plus EV – 149 од.
- ZEEKR 001 – 59 од.
- ZEEKR 7X – 41 од.
- AUDI Q4 e-tron – 39 од.
- VOLKSWAGEN ID.4 – 39 од.
До п'ятірки вживаних електромобілів увійшли:
- NISSAN Leaf – 355 од.
- TESLA Model Y – 341 од.
- TESLA Model 3 – 312 од.
- HYUNDAI Kona Electric – 169 од.
- KIA Niro EV – 155 од.
Нагадаємо:
У січні 2025 року українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.
В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.