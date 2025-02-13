Попит на електромобілі в Україні зростає: найпопулярніші моделі січня

У січні українці поставили на облік 3637 електромобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Більшість зареєстрованих авто – легкові моделі, яких нарахували 3499. Із них 646 були новими, а 2853 – вживаними. Також за місяць в Україну ввезли 138 комерційних електромобілів, з яких 37 – нові.

Найпопулярніші нові електромобілі січня:

BYD Song Plus EV – 149 од. ZEEKR 001 – 59 од. ZEEKR 7X – 41 од. AUDI Q4 e-tron – 39 од. VOLKSWAGEN ID.4 – 39 од.

До п'ятірки вживаних електромобілів увійшли:

NISSAN Leaf – 355 од. TESLA Model Y – 341 од. TESLA Model 3 – 312 од. HYUNDAI Kona Electric – 169 од. KIA Niro EV – 155 од.

Нагадаємо:

У січні 2025 року українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.