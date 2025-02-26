Украинцы уменьшили спрос на дизельные авто: самые популярные модели

В январе автопарк Украины пополнили 4305 авто с дизельными двигателями, что на 27% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Среди приобретенных в январе дизельных авто 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. подержанных, ввезенных из-за рубежа (-29%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

1. RENAULT Duster - 144 ед;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 129 ед;

3. TOYOTA Hilux - 66 ед;

4.PEUGEOT Landtrek - 62 ед;

5. SKODA Kodiaq - 41 ед.

ТОП-5 импортируемых бывших в употреблении дизельных авто:

1. RENAULT Megane - 272 ед;

2. SKODA Octavia - 243 ед;

3. NISSAN Qashqai - 229 ед;

4. VOLKSWAGEN Passat - 204 ед;

5. VOLKSWAGEN Golf - 115 ед.

Напомним:

В январе украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая, что на 40% меньше, по сравнению с январем 2024 года.

Также в январе в Украине автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Кроме этого, в январе украинцы поставили на учет 3637 электромобилей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.