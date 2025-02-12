Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

В Україні впав попит на китайські авто: популярні моделі

Віктор Волокіта — 12 лютого, 09:58
В Україні впав попит на китайські авто: популярні моделі
Getty Images

У січні 2025 року українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості: нових – 674 од. (-24%); вживаних – 145 од. (-69%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus - 155 од.;
  2. ZEEKR 001 - 59 од.;
  3. ZEEKR 7X - 41 од.;
  4. VOLKSWAGEN ID.4 - 39 од.;
  5. AUDI Q4 e-tron - 39 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. ZEEKR 001 - 18 од.;
  2. ZEEKR 7X - 15 од.;
  3. POLESTAR 2 - 11 од.;
  4. VOLKSWAGEN ID.4 - 10 од.;
  5. AUDI Q4 e-tron - 8 од.

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

авто

Останні новини