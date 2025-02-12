В Україні впав попит на китайські авто: популярні моделі
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У січні 2025 року українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості: нових – 674 од. (-24%); вживаних – 145 од. (-69%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 155 од.;
- ZEEKR 001 - 59 од.;
- ZEEKR 7X - 41 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 39 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 39 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 - 18 од.;
- ZEEKR 7X - 15 од.;
- POLESTAR 2 - 11 од.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 10 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 8 од.
Нагадаємо:
В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.