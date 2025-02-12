В Україні впав попит на китайські авто: популярні моделі

У січні 2025 року українці придбали 819 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 40% менше, у порівнянні з січнем 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості: нових – 674 од. (-24%); вживаних – 145 од. (-69%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 155 од.; ZEEKR 001 - 59 од.; ZEEKR 7X - 41 од.; VOLKSWAGEN ID.4 - 39 од.; AUDI Q4 e-tron - 39 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

ZEEKR 001 - 18 од.; ZEEKR 7X - 15 од.; POLESTAR 2 - 11 од.; VOLKSWAGEN ID.4 - 10 од.; AUDI Q4 e-tron - 8 од.

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.