Украинцы создали в Польше 6% новых компаний

С начала полномасштабной войны в Украине украинцы зарегистрировали в Польше более 13 тыс бизнесов.

Об этом сообщает Opendatabot.

"Около 30 тысяч компаний, открытых украинцами, зарегистрировано в Польше по состоянию на начало июля 2025 года по данным польского реестра юридических лиц Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)", - говорится в публикации.

В Польше зарегистрировано 29 044 компании, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. При этом 13 014 бизнесов было открыто украинцами уже с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Больше всего украинских бизнесов сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава), Małopolskie (Краков и регион) и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности), отмечает Opendatabot.

"В общем 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше. 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев", - говорится в публикации.

Больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году - 4780 бизнесов. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Чаще всего украинцы регистрируют аналог украинского ООО - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 27 656 или 95% всех украинских бизнесов в Польше, отмечает Opendatabot.

Также заметно возросло и количество благотворительных организаций, которые основали украинцы в Польше: с 2022 года украинцы создали 486 фондов. Это в 4 раза больше, чем до начала полномасштабной.

Больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава) - 11 568 компаний, Małopolskie (Краков и регион) - 3 200 бизнесов и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности) - 3 019.

Большинство украинских компаний, зарегистрированных украинцами после начала полномасштабной в Польше - это малый бизнес. Почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых. Только у 133 бизнесов капитал более 500 тыс. злотых.

"В целом более 7,34 млрд злотых составляет капитал всех украинских компаний в польском реестре. Из них 533 млн злотых приходится на бизнесы, открытые после начала полномасштабной", - говорится в публикации.

Opendatabot также сообщает, что хотя 45% компаний было создано после начала войны, их общий капитал в 12 раз меньше, чем у "довоенного" украинского бизнеса в Польше.

И напоминает, что в 2024 году украинцы уплатили почти 1,65 млрд злотых ($414 млн) в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц и на прибыль юрлиц по данным аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Министерство финансов Польши.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Польша постепенно прекратит деятельность приютов для беженцев из Украины. Соответствующий законопроект одобрило польское правительство. С 1 ноября так называемые центры коллективного размещения беженцев из Украины в Польше будут принимать только представителей защищенных групп: пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что количество украинцев в Польше, которые легально работают и находятся на страховом учете, выросло до 779 300 человек по состоянию на конец октября 2024 года.

Ранее Юлия Свириденко, на тот момент первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины, сообщила, что каждый десятый новый бизнес, зарегистрированный в Польше в 2024 году, был создан гражданами Украины. Она также сообщала, что уже более 3000 польских компаний участвуют в проектах восстановления Украины.