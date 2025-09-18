Українці сплатили військового збору у 4 рази більше, ніж минулого року

Протягом січня – серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору.

Про це інформує Державна податкова служба.

Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше в 4 рази, або +75,2 млрд гривень.

Найбільші суми сплатили Київ (33,5 млрд грн), Дніпропетровська область (11,7 млрд грн), Львівська область (8 млрд грн) та Харківська область (6,5 млрд гривень).

"Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та сумлінною і своєчасною сплатою збору платниками", – повідомили у ДПС.

Нагадаємо:

У серпні державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов’язкових платежів.

Протягом січня-травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це також майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року, за який було сплачено 16,4 млрд гривень.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що у 2026 році Україна має витратити на війну $120 мільярдів.