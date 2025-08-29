Мінфін розповів, скільки коштів надійшло до держбюджету

У серпні до державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"За оперативними даними (на 16:00 29.08), у серпні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 233,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів", – говориться у повідомленні.

За підсумками серпня надходження платежів від Державної податкової служби становили 125,4 млрд грн. У тому числі 50,8 млрд грн склав податок на прибуток підприємств, 29,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, 21,5 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,1 млрд, відшкодовано – 14,6 млрд грн).

Ще 15,5 млрд грн склав акцизний податок. Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону склала 3,5 млрд грн, а ще 3,1 млрд грн забезпечила рентна плата.

"Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 59,3 млрд гривень", – зазначено у повідомленні.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у серпні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 44,0 млрд грн, в рамках реалізації Угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 303,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,6 млрд грн (станом на 28 серпня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", – підрахувало Міністерство фінансів.

