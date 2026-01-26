Торік Україна експортувала два мільйона яєць

У 2025 році українські виробники яєць експортували 2,05 млрд.штук. Порівняно з 2024 роком експорт яєць зріс на 65,6%.

Про це повідомляє Союз птахівників України.

В грошовому еквіваленті виручка за 12 місяців 2025 року становила 201,9 млн дол, що в 2,8 рази більше ніж за 2024 рік.

Найактивнішими покупцями українських яєць протягом 2025 року були Іспанія (16,4%), Британія (11,9%), Чехія (10,3%), Польща (10,0%), Хорватія (8,7%), і Ізраїль (7,8%).

За минулий рік експорт яєчних продуктів становив 8,2 тис.тонн на загальну суму 47,8 млн дол. Найбільшими імпортерами були Латвія (24%), Італія (23,8%), Польща (17,2%) та Данія (12,6%). Проти 2024 року експорт зріс на 2,6%, а в грошовому еквіваленті на 40,3%.

"Україна змогла посилити торговельну присутність на європейському ринку яєць і яєчних продуктів, частка країн ЄС за підсумками 2025 року досягла 73,4% і 92,6% відповідно від загального обсягу експорту цих товарів", – зазначили у повідомленні.

Там також додали, що причиною підвищеного попиту на українську продукцію було значне скорочення виробництва яєць в країнах ЄС і зростання цін.

