Україна зменшила виробництво цукру: яка причина

Українські цукрові заводи виробили 880 тис. тон цукру, що на 100 тис. тон менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це повідомила національна асоціація цукровиків "Укрцукор".

"Станом на першу декаду листопада, 26 цукрових заводів, що входять до складу Національної асоціації цукровиків України, виробили 880 тис. тонн цукру — на 100 тис. тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року", – говориться у повідомленні.

"Поточний показник виходу цукру становить 14,81% (минулого сезону — 14,09%). Це зумовлено зокрема вищою цукристістю буряків при прийманні — 17,39%, що на 0,62% перевищує показник 2024 року", –повідомляє асоціація.

Серед регіонів лідером виробництва залишається Вінницька область, де працює 6 заводів, що вже виробили 196 тис. тонн цукру.

Переробку буряків також здійснює Горохівський цукровий завод, який не входить в "Укрцукор" і не подає оперативну інформацію про хід переробки, додали у асоціації.

Нагадаємо:

Раніше у комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики повідомили, що українські цукрові заводи нарощують переробку цукрових буряків. Оновлена торговельна угода між Україною та Євросоюзом дозволяє експортувати більше цукру, зазначали у парламенті.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2025 року експорт цукру склав 298 707 тонн на суму 151 940 тис. доларів. У той же період 2024 року вивезли 476 415 тонн цукру на 282 999 тис. доларів. Тож, обсяг експорту за 2025 рік зменшився більш ніж удвічі в тоннах (−177 708 тонн), а виручка від експорту також скоротилась значно (−131 059 тис. доларів).

Ціни на цукор у Європі впали до трирічного мінімуму, зокрема, через надлишок запасів, що виник через зростання експорту з України.

Як повідомлялося раніше, цього року 27 цукрових заводів України планують виробити 1,5 млн тон продукції. Це менше на 300 тис. тон. порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. тон. Зазначимо також, що цього сезону працюватиме на два заводи менше, ніж минулого.