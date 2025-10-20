Україна у 2025 році відкрила нові ринки для експорту агропродукції: подробиці

Українські виробники у 2025 році отримали доступ до ринків 11 нових експортних напрямків для поставок 17 різних груп агротоварів.

Про це сказав голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук, передає Укрінформ.

Зокрема, до Албанії вітчизняні експортери зможуть постачати харчові яйця, до Євразійського економічного союзу - сировину нехарчових тварин для виробництва кормів, а до Грузії - композитні продукти, що містять м'ясо птиці та молочні інгредієнти, доведені до кулінарної готовності. У Канаду вже дозволено постачання столових яєць та яблук.

Ринок Китаю відкрився одразу для трьох позицій, а саме: морських ссавців, водних продуктів дикого вилову та гороху.

До Кувейту Україна зможе експортувати перероблені харчові продукти, а до Малайзії - молочну продукцію та яєчні продукти.

Молдова ж надала доступ для ринку молочної продукції, що не призначена для споживання людиною, а також для консервованих і перероблених кормів для домашніх тварин.

Султанат Оман відкрив свій ринок для м'яса, субпродуктів та інших продуктів птахівництва.

До Туреччини постачатимуть консервовані корми для домашніх тварин. А до Чилі - м'ясо-кісткове та пір'яне борошно, а також деякі види тваринних жирів.

"Загалом очікуємо підписати ще три позиції до кінця року. Нагадаю, нещодавно українські виробники презентували в США понад два десятки позицій, зокрема снеки, вода, кондитерські вироби. Торік на американський ринок також вийшло українське вино, тож зараз ми також чекаємо позитивних зрушень"", - зауважив Ткачук.

Нагадаємо:

Торік дозвіл на експорт продукції до Європейського Союзу отримали 22 українських виробники харчових продуктів. Зокрема, із них 12 – виробники м'яса птиці та продукції з нього, 3 – рибопереробні підприємства та 5 – молокопереробних.