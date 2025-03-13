Україна збільшить експорт агропродукції до Туреччини

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зі своїм турецьким колегою Ібрагімом Юмакли підписали підписали Протокол про розширення співпраці в аграрній сфері.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, йдеться про збільшення обсягів експорту до Туреччини м’яса птиці, молока та молочної продукції, меду, живої великої та дрібної рогатої худоби, овочів, олії, фруктів та органічних продуктів.

"Серед основних домовленостей з турецьким колегою – розширення обсягу закупівлі української продукції, зокрема кукурудзи і олії. Натомість Туреччина зацікавлена в постачанні тракторів та іншої сільгосптехніки до України", – зазначив Коваль.

Він розповів Юмакли про можливість експорту української ріпакової олії та запропонував збільшити продажі української сої в Туреччину. Зазначається, що турецький бізнес вже розглядає можливість будівництва заводів з виробництва кормів та біоетанолу в Україні.

Нагадаємо:

Україна та Китай підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до КНР.