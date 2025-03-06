Китай розширив перелік товарів, які імпортуватиме з України
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Україна та Китай підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до КНР.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок таких продуктів:
- водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах);
- гороху.
Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту:
- Виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. У 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 тисяч тонн, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 тисяч тонн. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.
- Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тисяч тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19,9 тисяч тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла 56,3 мільйона доларів США.