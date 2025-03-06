Китай розширив перелік товарів, які імпортуватиме з України

Україна та Китай підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до КНР.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Документи регламентують ветеринарно-санітарні та фітосанітарні вимоги до постачання на китайський ринок таких продуктів:

водних продуктів дикого вилову (риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах);

гороху.

Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту: