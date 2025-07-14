Україна застосувала антидемпінгові заходи проти турецьких огірків та помідорів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки.

Про це повідомляє "Урядовий кур’єр".

Згідно з повідомленням, антидемпінгове мито за ставкою від 20,1% до 26,9% на запроваджується п’ять років.

Після ретельного розслідування визнала, що імпорт свіжих огірків та томатів з Туреччини здійснювався за демпінговими цінами.

Як зазначив у Telegram міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, імпорт свіжих огірків та томатів з Туреччини за демпінговими цінами ставив під загрозу не лише прибутковість українських тепличних господарств, а й саме існування галузі.

"Це рішення — не проти когось. Це — за справедливу конкуренцію. За те, щоб українські фермери мали рівні умови на ринку, могли інвестувати в розвиток, модернізацію, нові робочі місця", – написав він.

Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали декілька українських компаній, у тому числі ТОВ "Агроконцерн", ПАТ "Зміївська овочева фабрика", ПАТ "Комбінат "Тепличний", ТОВ "Красноградська овочева фабрика" та інші .

Рішення Комісії, прийняте 7 липня 2025 року, набирає чинності через 10 днів з дати опублікування повідомлення.

Нагадаємо:

Ціни на українські томати дешевшають: станом на кінець минулого тижня їх продавали в середньому на 14% менше, ніж тиждень тому, по 40-55 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

Раніше Україна продовжила ще на п’ять років дію антидемпінгових мит на імпорт цементу з Молдови, росії, білорусі та металопрокат з антикорозійним покриттям з росії та Китаю.

Також повідомлялося, що комісія вирішила розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової продукції з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини. Вона має з’ясувати, чи не продається ця продукція на українському ринку за заниженими цінами, що шкодить вітчизняному виробнику.

У жовтні 2024 року Україна вирішила запровадити попередні антидемпінгові заходи на імпорт радіаторів опалення походженням із Туреччини та Китаю. Тоді було ухвалено рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів терміном на чотири місяці щодо імпорту в Україну радіаторів для опалення походженням із Туреччини та Китаю.