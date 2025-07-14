Украина применила антидемпинговые меры против турецких огурцов и помидоров

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину свежих огурцов и свежих помидоров происхождением из Турецкой Республики.

Об этом сообщает "Правительственный курьер".

Согласно сообщению, антидемпинговая пошлина по ставке от 20,1% до 26,9% на вводится пять лет.

После тщательного расследования признала, что импорт свежих огурцов и томатов из Турции осуществлялся по демпинговым ценам.

Как отметил в Telegram министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, импорт свежих огурцов и томатов из Турции по демпинговым ценам ставил под угрозу не только прибыльность украинских тепличных хозяйств, но и само существование отрасли.

"Это решение - не против кого-то. Это - за справедливую конкуренцию. За то, чтобы украинские фермеры имели равные условия на рынке, могли инвестировать в развитие, модернизацию, новые рабочие места", - написал он.

Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали несколько украинских компаний, в том числе ООО "Агроконцерн", ПАО "Змиевская овощная фабрика", ПАО "Комбинат "Тепличный", ООО "Красноградская овощная фабрика" и другие.

Решение Комиссии, принятое 7 июля 2025 года, вступает в силу через 10 дней с даты опубликования сообщения.

Напомним:

Цены на украинские томаты дешевеют: по состоянию на конец прошлой недели их продавали в среднем на 14% меньше, чем неделю назад, по 40-55 грн/кг в зависимости от качества и объема партии.

Ранее Украина продлила еще на пять лет действие антидемпинговых пошлин на импорт цемента из Молдовы, России, Беларуси и металлопрокат с антикоррозийным покрытием из России и Китая.

Также сообщалось, что комиссия решила начать антидемпинговое расследование в отношении импорта кабельно-проводниковой продукции из Азербайджана, Узбекистана и Турции. Она должна выяснить, не продается ли эта продукция на украинском рынке по заниженным ценам, что вредит отечественному производителю.

В октябре 2024 года Украина решила ввести предварительные антидемпинговые меры на импорт радиаторов отопления происхождением из Турции и Китая. Тогда было принято решение о применении предварительных антидемпинговых мер сроком на четыре месяца относительно импорта в Украину радиаторов для отопления происхождением из Турции и Китая.