Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США

Україна обмежила ввезення продуктів тваринництва зі США через реєстрацію грипу птиці.

Про це повідомило Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що з 4 серпня заборонено ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї, крім продуктів, що пройшли обробку і перероблювання.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що в Україну заборонено ввозити цю продукцію з таких штатів США як Південна Дакота, Північна Дакота, Ілінойс, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Вісконсін, Нью-Мехіко, Арізона.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів змінив порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги.