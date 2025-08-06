Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США

Віктор Волокіта — 6 серпня, 19:01
Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США
ua.depositphotos

Україна обмежила ввезення продуктів тваринництва зі США через реєстрацію грипу птиці.

Про це повідомило Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що з 4 серпня заборонено ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї, крім продуктів, що пройшли обробку і перероблювання.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що в Україну заборонено ввозити цю продукцію з таких штатів США як Південна Дакота, Північна Дакота, Ілінойс, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Вісконсін, Нью-Мехіко, Арізона.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів змінив порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги.

США м'ясо

м'ясо

Україна заборонила ввезення м'ясопродуктів зі США
Україна значно наростила експорт яловичини: які обсяги та вартість
В Україні впало виробництво яловичини

Останні новини