Україна експортувала рекордний за чотири роки обсяг м’яса птиці

Україна у березні відвантажила на зовнішні ринки 43,47 тис. тонн м'яса птиці – це найвищий показник за обсягом із січня 2022 року.

Про це повідомила асоціація "Союз птахівників України".

У галузевому об'єднанні зазначили, що фізичні обсяги експорту порівняно з лютим зросли на 5,3% із 41,08 тис. тонн.

Проте, за даними митної статистики, попри зростання постачань, валютна виручка галузі в березні зменшилася на 3,8% – до 85,05 млн доларів.

Реклама:

У асоціації пояснюють зниження валютних надходжень падінням світових цін. У березні середня ціна реалізації української курятини опустилася до 1,96 долара за кілограм.

Основними напрямами збуту в першому кварталі 2026 року стали Нідерланди (18,9% від загального обсягу), Велика Британія (12,4%), Словаччина (10,1%) та ОАЕ (7,9%).

За даними асоціації, частка ЄС у загальному експорті за підсумками січня-березня становила 35,8% (42,4 тис. тонн).

Реклама:

Водночас європейський ринок залишається найбільш прибутковим: саме він забезпечив 46,4% усієї грошової виручки українських птахівників за перший квартал року.

