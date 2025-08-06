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Украина запретила ввоз мясопродуктов из США

Виктор Волокита — 6 августа, 19:01
Украина запретила ввоз мясопродуктов из США
ua.depositphotos

Украина ограничила ввоз продуктов животноводства из США из-за регистрации гриппа птицы.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что с 4 августа запрещен ввоз в Украину инкубационных яиц, птицы и продуктов из нее, кроме продуктов, прошедших обработку и переработку.

В Госпродпотребслужбе отметили, что в Украину запрещено ввозить эту продукцию из таких штатов США как Южная Дакота, Северная Дакота, Иллинойс, Калифорния, Нью-Джерси, Висконсин, Нью-Мехико, Аризона.

Напомним:

Кабинет министров изменил порядок вывоза за пределы Украины или уничтожения некачественных и непригодных к употреблению товаров гуманитарной помощи.

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