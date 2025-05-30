Кабмін затвердив схему знищення неякісної гумдопомоги: як вона працюватиме

Кабінет міністрів змінив порядок вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що низка гуманітарних вантажів, ввезених в Україну після повномасштабного вторгнення РФ, уже втратила якість або придатність для подальшого використання.

Цьому сприяли неналежні умови зберігання, пошкодження під час транспортування, сплив терміну придатності або інші обставини.

Раніше порядок не враховував усіх особливостей, пов'язаних з воєнним станом. Через це знищувати товари гуманітарної допомоги було вкрай складно, а іноді – неможливо.

Зміни передбачають:

рішення про знищення ухвалюють місцеві органи виконавчої влади – Київська міська та обласні державні (військові) адміністрації;

спеціальна комісія, яка контролює процес знищення неякісних/непридатних до споживання товарів гумдопомоги, розширюється – до її складу мають входити також представники територіальних органів Нацполіції, ДПС та Держпродспоживслужби.

знищення здійснюють підприємства у сфері управління відходами, які мають дозвіл, а у випадку небезпечних відходів – відповідну ліцензію, з дотриманням усіх вимог законодавства;

нову форму акту (додаток 2) – його складають за фактом знищення гумдопомоги. Після того, як акт підписано всіма сторонами, отримувач гуманітарної допомоги завантажує його до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД).

Водночас новий порядок не стосується гуманітарної допомоги у вигляді лікарських засобів, медичних виробів, обладнання, отриманих організаціями, уповноваженими Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо:

З 1 грудня 2023 року в Україні змінились правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

Серед основних змін – упровадження доступного електронного інструменту обліку гуманітарної допомоги.