Україна відновлює імпорт дизпалива з порту Констанца – медіа

Імпорт дизельного пального з румунського порту "Констанца", який до того стала посилено перевіряти Енергетична митниця, розблокований.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Enkorr.

"Очікується, що невдовзі перші партії пального стануть на розвантаження і митне оформлення", – говориться у повідомленні.

Сайт зазначає, що з 1 жовтня 2025 року Енергетична митниця стала посилено перевіряти вантажі з румунського порту Констанца через великий оборот у порту дизпального індійського й турецького виробництва.

"За наявною інформацією, румунська сторона повідомила українську про припинення таких постачань з листопада", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що постачання нафтопродуктів з румунського порту Констанца – одного з найпотужніших джерел українського ринку – можуть потрапити під санкції з 1 жовтня 2025 року. Йшлося про поширення практики лабораторних перевірок пального, яка з 2023 року поширена на пальне з турецьких, грузинських і молдавських портів.

Раніше повідомлялося, що імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського ресурсу мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб. Відповідну вимогу СБУ направила на адресу Енергетичної митниці 15 вересня. Обмеження набудуть чинності з 1 жовтня.