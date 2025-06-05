Україна відновлює довоєнні обсяги експорту кавунів до ЄС

За прогнозом Мінагро, цьогоріч урожай сягне 240 тис. тонн, а загальна площа під кавунами й динями становитиме 30 тис. га.

Про це пише Agronews.ua.

Після окупації частини територій півдня України, площі під кавунами в країні відновилися, а новими лідерами вирощування стали центральні та східні області. Так, Полтавщина, Київщина, Закарпаття успішно заповнили частину ринку та налагодили експорт до Європи, говориться у публікації.

До початку повномасштабного вторгнення росії Україна продавала до ЄС значні обсяги баштанних. У 2020 році експорт склав майже 36 тис. тонн кавунів і динь, встановивши рекорд за обсягами експорту баштанних культур.

У 2024 році експорт українських кавунів показав обнадійливі результати, зростаючи попри труднощі, спричинені війною і окупацією частини південних областей.

Згідно з даними за січень-серпень 2024 року, Україна експортувала 1,58 тис. тонн кавунів на суму 314 тис. дол. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли було експортовано лише 39,99 тонн, зростання у 39,5 раза.

Минулого року основними ринками збуту українських кавунів стали Латвія, Литва і Польща, які разом забезпечили 92% загального експорту, додає Agronews.ua.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за 2024 рік обсяг закупівлі Україною кавунів і динь з-за кордону повернувся на довоєнний рівень, адже фермери змогли збільшити посівні площі та отримати кращий урожай.За два роки інвестицій у виробництво баштанних в нових географічних умовах Україна змогла повністю замістити той імпорт, який був необхідний з початку війни.

Також повідомлялося, що у серпні минулого року ціни на кавуни в Україні знизилися на третину, і кавун в Україні коштував в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року.

Тоді поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що призводити до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.