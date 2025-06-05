Украина восстанавливает довоенные объемы экспорта арбузов в ЕС

По прогнозу Минагро, в этом году урожай достигнет 240 тыс. тонн, а общая площадь под арбузами и дынями составит 30 тыс. га.

Об этом пишет Agronews.ua.

После оккупации части территорий юга Украины, площади под арбузами в стране восстановились, а новыми лидерами выращивания стали центральные и восточные области. Так, Полтавщина, Киевщина, Закарпатье успешно заполнили часть рынка и наладили экспорт в Европу, говорится в публикации.

До начала полномасштабного вторжения России Украина продавала в ЕС значительные объемы бахчевых. В 2020 году экспорт составил почти 36 тыс. тонн арбузов и дынь, установив рекорд по объемам экспорта бахчевых культур.

В 2024 году экспорт украинских арбузов показал обнадеживающие результаты, растет, несмотря на трудности, вызванные войной и оккупацией части южных областей.

Согласно данным за январь-август 2024 года, Украина экспортировала 1,58 тыс. тонн арбузов на сумму 314 тыс. долл. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было экспортировано лишь 39,99 тонн, рост в 39,5 раза.

В прошлом году основными рынками сбыта украинских арбузов стали Латвия, Литва и Польша, которые вместе обеспечили 92% общего экспорта, добавляет Agronews.ua.

Напомним:

Ранее сообщалось, что за 2024 год объем закупки Украиной арбузов и дынь из-за рубежа вернулся на довоенный уровень, ведь фермеры смогли увеличить посевные площади и получить лучший урожай. За два года инвестиций в производство бахчевых в новых географических условиях Украина смогла полностью заместить тот импорт, который был необходим с начала войны.

Также сообщалось, что в августе прошлого года цены на арбузы в Украине снизились на треть, и арбуз в Украине стоил в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года.

Тогда улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводить к увеличению предложения этой продукции на рынке.