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Україна і Грузія відновили поромне сполучення

Альона Кириченко — 10 квітня, 12:22
Україна і Грузія відновили поромне сполучення
Getty Images

Вперше з початку повномасштабного вторгнення з порту "Чорноморськ" до грузинського порту "Батумі" виконано два рейси.

Про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський, пише "Інтерфакс-Україна".

"Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту "Чорноморськ" до порту "Батумі", наступного тижня планується третій рейс", - сказав він.

За його словами, перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Він зазначив, що проект реалізується за участі судноплавної компанії "Укрферрі" (Одеса) й дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland (Варшава).

Нагадаємо:

В червні 2024 року компанія Ukrferry повідомила, що відновлює поромне сполучення Чорноморськ – Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення.

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Грузія

Україна і Грузія відновили поромне сполучення
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