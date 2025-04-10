Україна і Грузія відновили поромне сполучення

Вперше з початку повномасштабного вторгнення з порту "Чорноморськ" до грузинського порту "Батумі" виконано два рейси.

Про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський, пише "Інтерфакс-Україна".

"Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту "Чорноморськ" до порту "Батумі", наступного тижня планується третій рейс", - сказав він.

За його словами, перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Він зазначив, що проект реалізується за участі судноплавної компанії "Укрферрі" (Одеса) й дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland (Варшава).

Нагадаємо:

В червні 2024 року компанія Ukrferry повідомила, що відновлює поромне сполучення Чорноморськ – Батумі, яке було зупинено на початку повномасштабного вторгнення.